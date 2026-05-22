Sequestro preventivo per una panetteria | i titolari accusati di bancarotta
Le forze di polizia hanno disposto il sequestro preventivo di una panetteria, gestita da persone accusate di bancarotta. Durante le indagini, sono stati accertati che l’attività continuava a operare nonostante la chiusura ufficiale, attraverso due nuove imprese gestite dagli stessi familiari. I controlli hanno anche evidenziato come i debiti verso lo Stato superassero gli 800.000 euro. La scoperta si è verificata nel corso di un’indagine condotta dal Gruppo di Cassino.
I finanzieri del Gruppo di Cassino scoprono che la vecchia panetteria, pur formalmente chiusa, continuava a produrre e vendere attraverso due nuove imprese della stessa famiglia, mentre i debiti verso lo Stato superavano gli 800.000 euro.Il sequestro preventivo per una panetteriaI finanzieri del. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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