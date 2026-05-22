Sequestro preventivo per una panetteria | i titolari accusati di bancarotta

Le forze di polizia hanno disposto il sequestro preventivo di una panetteria, gestita da persone accusate di bancarotta. Durante le indagini, sono stati accertati che l’attività continuava a operare nonostante la chiusura ufficiale, attraverso due nuove imprese gestite dagli stessi familiari. I controlli hanno anche evidenziato come i debiti verso lo Stato superassero gli 800.000 euro. La scoperta si è verificata nel corso di un’indagine condotta dal Gruppo di Cassino.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui