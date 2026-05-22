Sepolta per 19 anni Garlasco svolta totale | la scoperta dei carabinieri

Dopo quasi due decenni, il caso di Garlasco torna a essere al centro dell’attenzione giudiziaria con la pubblicazione di nuovi atti depositati il 7 maggio. Questi documenti sollevano dubbi su alcune parti fondamentali della ricostruzione fatta durante il processo, riaccendendo le discussioni sulla vicenda. La scoperta ha coinvolto i carabinieri, che hanno rivisto alcuni aspetti dell’indagine e delle prove raccolte nel corso degli anni. La vicenda resta sotto i riflettori delle autorità e degli inquirenti.

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Il caso Garlasco torna al centro dell’attenzione giudiziaria dopo il deposito, datato 7 maggio, di nuovi atti che rimettono in discussione alcuni passaggi chiave della ricostruzione processuale. Nel fascicolo, la Procura di Pavia indica una lettura alternativa di elementi raccolti sulla scena dell’omicidio di Chiara Poggi, con particolare riferimento alle tracce nel bagno della villetta di via Pascoli e al ruolo attribuito nel tempo a quell’ambiente. Per anni, il bagno al piano terra è stato considerato un punto centrale nella dinamica del delitto. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d’Assise d’Appello aveva ricostruito i movimenti... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Sepolta per 19 anni”. Garlasco, svolta totale: la scoperta dei carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Delitto Garlasco, ultime notizie: Andrea Sempio, le gemelle Cappa in Procura - CONFIDENTIAL Sullo stesso argomento “Prova sepolta per 19 anni”. Garlasco, svolta totale: la scoperta dei carabinieriIl caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione con sviluppi che rischiano di riscrivere una delle vicende giudiziarie più... “Sepolta viva”. Italia, donna di 57 anni trovata morta in casa: l’assurda scopertaUna donna di 57 anni è stata trovata morta nel suo appartamento in centro a Verona, trasformato col tempo in un vero deposito di scatole, sacchetti e...