L’amministratore delegato del club ha dichiarato che, in assenza di entrate provenienti dalle competizioni europee, la società sarà disponibile a valutare eventuali offerte per qualsiasi giocatore della rosa. Ha precisato che le decisioni dipenderanno dall’entità delle proposte e dai tempi di arrivaggio. Questa affermazione segna l’inizio delle discussioni di mercato, con un focus particolare sulla possibilità di cessioni e sulla gestione della rosa in vista della prossima stagione.

L’ad rossoblù Claudio Fenucci apre le danze del mercato. Lo fa lasciando intendere che, senza introiti europei, il Bologna sarà pronto a sedersi per discutere di eventuali offerte per qualunque elemento della rosa: dipenderà da portata e tempistiche delle stesse. Parole rilasciate a Solomeo, alla presentazione dell’European Golden Boy 2026. Il tutto poche ore prima della presentazione della nuova prima maglia firmata Macron (con omaggio ai 100 anni del Dall’Ara). E i testimonial sono Lorenzo De Silvestri, Federico Bernardeschi, Jens Odgaard e Juan Miranda: insomma, niente Lucumi, Castro, Rowe, Ferguson, Freuler e Orsolini, che tra scadenze e rumors potrebbero salutare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Senza Europa, nessuno è incedibile: "Indizio" su Santi dalla nuova maglia

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