Sentenza Cga su Mondello Piazzese | Si utilizzi parte delle risorse per rafforzare i servizi sulla Costa Sud

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha emesso una sentenza riguardante la gestione di Mondello, consentendo a un operatore italo-belga di operare regolarmente nella stagione balneare. Piazzese ha commentato che la decisione apre una riflessione sulle risorse già previste dal Comune di Palermo per la gestione dell’arenile, i servizi e la sicurezza sulla zona. La sentenza riguarda le modalità con cui vengono utilizzate le risorse pubbliche e la continuità delle attività balneari nel quartiere.

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