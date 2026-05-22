Sentenza Cga su Mondello Piazzese | Si utilizzi parte delle risorse per rafforzare i servizi sulla Costa Sud
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha emesso una sentenza riguardante la gestione di Mondello, consentendo a un operatore italo-belga di operare regolarmente nella stagione balneare. Piazzese ha commentato che la decisione apre una riflessione sulle risorse già previste dal Comune di Palermo per la gestione dell’arenile, i servizi e la sicurezza sulla zona. La sentenza riguarda le modalità con cui vengono utilizzate le risorse pubbliche e la continuità delle attività balneari nel quartiere.
“La decisione del Cga che consentirà all’Italo-Belga di affrontare regolarmente la stagione balneare a Mondello apre oggi una riflessione importante sulle risorse che il Comune di Palermo aveva già predisposto, per garantire direttamente servizi, sicurezza e gestione dell’arenile”, lo dichiara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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