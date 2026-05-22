Venerdì di semifinali sui campi in terra rossa di Amburgo e Ginevra, con quattro giocatori pronti a sfidarsi per l'accesso alla finale. Nelle due città si sfidano atleti di diversa provenienza e classifica, in attesa di conoscere i nomi che si contenderanno il titolo prima del Roland Garros. Le partite sono in programma nel pomeriggio, con partite che promettono equilibrio tra giocatori esperti e giovani emergenti. La giornata mette in evidenza l’attesa per il torneo parigino, con sfide che potrebbero influenzare la classifica ATP.

Atp Ginevra e Amburgo, oggi le semifinali: analisi e previsioni dei match in programma in Svizzera e Germania prima del via ufficiale al Roland Garros. C’è così tanta carne al fuoco che sarà un venerdì pre-Roland Garros tutt’altro che tranquillo. Anche perché le semifinali di Amburgo e Ginevra offrono un mix perfetto tra certezze assolute e clamorose sorprese dell’ultima ora. Il torneo tedesco, per cominciare, ci regala una semifinale niente male, un vero e proprio scontro tra titani che vedrà battersi l’australiano Alex de Minaur e l’americano Tommy Paul. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Entrambi stanno esprimendo un tennis di altissimo livello sul rosso, ma il pronostico pende leggermente a favore di de Minaur. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Semifinali Atp Amburgo e Ginevra: venerdì di fuoco sul rosso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostici ATP Amburgo e Ginevra: le sfide di giovedì 21 maggioAtp Ginevra e Amburgo, semifinali all’orizzonte: le previsioni sulle gare in programma giovedì 21 maggio 2026 in Svizzera e Germania.

Tennis su Sky e NOW dal 17 al 23 maggio: quattro tornei in diretta tra ATP e WTA, da Amburgo a Ginevra, Strasburgo e RabatSettimana densa di tennis sui canali Sky: gli ATP 500 di Amburgo e 250 di Ginevra per gli uomini, i WTA 500 di Strasburgo e 250 di Rabat per le donne.

ATP 500 Amburgo e ATP 250 Ginevra: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Fuori Luciano Darderi ed il doppio Bolelli-Vavassori x.com

ATP 500 Amburgo QF: [3] A. De Miñaur def. [7] L. Darderi 6-0 6-3 reddit

ATP Amburgo 2026, De Minaur elimina Darderi. In semifinale anche Paul, rimonta clamorosa di BuseSi sono delineate le semifinali dell'ATP 500 di Amburgo. Non ci sarà Luciano Darderi, visto che il tennista italiano è stato nettamente sconfitto ... oasport.it

Darderi-De Minaur oggi in tv, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streamingLuciano Darderi prosegue nella propria avventura nell'ATP500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca, l'italo-argentino affronterà quest'oggi l'australiano ... oasport.it