Sei verità scomode sugli stipendi dei neolaureati

Nel 2024, lo stipendio medio netto mensile di un neolaureato si aggira intorno ai 1.770 euro. Questa cifra rappresenta una media calcolata su diverse aree di studio e tipi di contratti. I dati sono stati raccolti da un'analisi delle retribuzioni offerte nel mercato del lavoro italiano, evidenziando le differenze tra le varie discipline e le modalità di inserimento professionale. Le cifre pubblicate forniscono un quadro aggiornato delle condizioni economiche di chi ha completato da poco un percorso universitario.

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Una busta paga da 1.770 euro netti al mese: questo lo stipendio medio nel 2024 per chi ha conseguito una laurea triennale in Italia nel 2019, secondo l’ultima nota Almalaurea. Un dato che racconta molto, ma non tutto. Dietro la media si nascondono differenze enormi — di genere, di facoltà, di tipo di contratto, persino di presenza o assenza di figli in famiglia — che trasformano un numero apparentemente rassicurante in uno specchio piuttosto impietoso del mercato del lavoro italiano, che fa sì che per un giovane vivere da solo sia oggi praticamente impossibile. Dopo due anni consecutivi di calo — causato soprattutto dall’inflazione che ha eroso il potere d’acquisto senza che i salari si adeguassero — il 2024 segna una inversione di tendenza. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Sei verità scomode sugli stipendi dei neolaureati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tre scomode verità per l’IranCi sono alcune scomode verità che raramente sono evocate nelle discussioni pubbliche nei salotti televisivi. Leggi anche: Comune e sindacati hanno trovato un accordo sugli stipendi dei dipendenti pubblici Sei verità scomode sugli stipendi dei neolaureati infodata.ilsole24ore.com/2026/05/21/sei… @CristinaDaRold x.com Sei verità scomode sugli stipendi dei neolaureatiUna busta paga da 1.770 euro netti al mese: questo lo stipendio medio nel 2024 per chi ha conseguito una laurea triennale in Italia nel 2019, secondo l’ultima nota Almalaurea. Un dato che racconta mol ... infodata.ilsole24ore.com Scomode verità. Tic, manie e ossessioniUn monologo ironico e sincero che attraversa tic, manie e fragilità del vivere quotidiano, alternando battute fulminanti a tre racconti personali. Scomode verità e 3 storie vere è il comedy speech ... lanazione.it