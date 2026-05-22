Sei candidati sindaco ma non ci sono donne l' appello di Brandiferri | Usate la doppia preferenza di genere

In vista delle elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio in diverse località della provincia, si registrano sei candidati alla carica di sindaco, nessuna donna tra loro. La consigliera di parità ha invitato gli elettori a utilizzare la doppia preferenza di genere come strumento per favorire la rappresentanza femminile. L'appello mira a sensibilizzare sulla presenza di candidati di entrambi i sessi e a promuovere una scelta consapevole degli elettori. La questione della parità di genere nelle candidature rimane al centro del dibattito politico locale.

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