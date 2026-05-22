Seghetti in porta Donati in difesa Primi nomi per il mercato amaranto

Da arezzonotizie.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore sportivo sta iniziando a delineare le scelte per il prossimo mercato, con particolare attenzione a due aspetti principali. Da un lato, si mira a rafforzare l’organico con innesti di qualità, dall’altro si cerca di mantenere un equilibrio tra continuità e rinnovamento. Tra i nomi che circolano, ci sono un difensore e un portiere, entrambi già accostati alla squadra. La strategia si concentra su un mix di giovani promesse e giocatori più esperti, senza compromettere la coesione del gruppo.

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Il ds Nello Cutolo sta cominciando a definire le linee del prossimo calcio mercato. L’Arezzo in serie B si muoverà lungo due direttrici: ringiovanire l’organico e puntellarlo con innesti di spessore senza pregiudicarne la continuità tecnica e umana. Non mancheranno le conferme, ovviamente, ma ci. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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