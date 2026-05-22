Seclì diventa laboratorio d’Europa | la Luiss sceglie il comune per un progetto su IA e partecipazione
Il Comune di Seclì è stato scelto dalla Luiss Guido Carli come sede di un progetto internazionale dedicato all’intelligenza artificiale e alla partecipazione civica. La collaborazione avviene attraverso il centro di ricerca Leap, che si occupa di analisi europea e politiche pubbliche. La decisione si inserisce in una strategia di sviluppo che coinvolge l’università e il territorio, con l’obiettivo di promuovere innovazione e confronto tra istituzioni e cittadini. La partnership mira a realizzare iniziative volte a coinvolgere attivamente la comunità locale.
SECLÌ – Il Comune di Seclì si attesta come centro di avanguardia e innovazione nel panorama nazionale grazie alla Luiss Guido Carli che, attraverso il centro di ricerca Leap (Luiss research center for European analysis and policy), ha selezionato la comunità salentina per ospitare un prestigioso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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