Seclì diventa laboratorio d’Europa | la Luiss sceglie il comune per un progetto su IA e partecipazione

Il Comune di Seclì è stato scelto dalla Luiss Guido Carli come sede di un progetto internazionale dedicato all’intelligenza artificiale e alla partecipazione civica. La collaborazione avviene attraverso il centro di ricerca Leap, che si occupa di analisi europea e politiche pubbliche. La decisione si inserisce in una strategia di sviluppo che coinvolge l’università e il territorio, con l’obiettivo di promuovere innovazione e confronto tra istituzioni e cittadini. La partnership mira a realizzare iniziative volte a coinvolgere attivamente la comunità locale.

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