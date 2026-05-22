Se i padri aiutano con i figli ma il 69% del lavoro domestico è ancora femminile

In molte famiglie, i padri contribuiscono alla cura dei figli, ma il lavoro domestico rimane principalmente a carico delle donne, che si occupano del 69% delle faccende quotidiane. I progressi in questo settore sono evidenti, anche se si muovono a passo molto lento e sono ancora limitati. Non si tratta solo di questioni lavorative, ma anche di attività svolte tra le mura di casa, come cambiare un pannolino o sistemare la cucina, che continuano a essere principalmente donne.

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I passi avanti ci sono. Ma sono piccoli, lenti, troppo timidi per parlare di un vero cambiamento. Non è necessario parlare di parità di genere nel mondo del lavoro, si può farlo restando tra le mura di casa, tra il fasciatoio del pupo e il tinello. Chiaro: questo stallo domestico sulle carriere femminili si riflette, eccome. Se in Italia il peso della cura — figli, casa, anziani, organizzazione invisibile della vita quotidiana — continua a gravare soprattutto sulle donne, il costo è altissimo. Il rapporto annuale 2026 dell’Istat lo dice senza giri di parole: «Le disuguaglianze di genere e i carichi familiari rappresentano ancora oggi un fattore che alimenta i divari nelle opportunità sociali ed economiche del Paese». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Se i padri “aiutano” con i figli, ma il 69% del lavoro domestico è ancora femminile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Andrea Alongi Ospite in Live: ci Racconta la sua Rinascita e il Libro | RUVIDO 320 Sullo stesso argomento Il papà peluche non aiutano i figli a crescere, Daniele Novara: “Troppe parole, poca sostanza”Padri più presenti, ma meno autorevoli: è il paradosso del "papà peluche" che il pedagogista Daniele Novara ha raccontato a Fanpage. Epatite A, curva del contagio in discesa: “A fine aprile sapremo se il virus circola ancora”Lo ha spiegato Novella Carannante medico specialista in malattie infettive dell'Ospedale Cotugno: "Attendiamo fine aprile per capire se il virus...