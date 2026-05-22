Scuola spendiamo meno del resto d'Europa per i nostri studenti | i numeri del rapporto Istat

Secondo il Rapporto annuale 2026 dell'Istat, l'Italia dedica al settore scolastico il 4% del Prodotto Interno Lordo, mentre la media europea si attesta al 4,8%. Questa differenza si riflette nei finanziamenti destinati all'istruzione, che risultano inferiori rispetto alla maggior parte degli altri Paesi europei. I dati evidenziano una spesa meno consistente rispetto alla media continentale, senza considerare eventuali variazioni all’interno del territorio o tra le diverse tipologie di istituti.

L'Italia spende il 4% del Pil, contro una media europea del 4,8%. A certificarlo è il Rapporto annuale 2026 dell'Istat. La metà della spesa è destinata alle scuole superiori, seguono primarie e pre-primarie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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