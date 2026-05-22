Scuola di formazione per diventare insegnante di Mindfulness in educazione Anche con Carta del docente

Una scuola di formazione ha avviato corsi specifici per diventare insegnanti di Mindfulness in ambito scolastico. I programmi sono rivolti a insegnanti ed educatori interessati a integrare questa pratica nelle aule, con l’opzione di utilizzare i fondi della Carta del docente. I corsi sono progettati per fornire competenze pratiche e teoriche sulla Mindfulness applicata all’educazione, e sono accessibili a chi desidera approfondire questa metodologia. La scuola si rivolge a persone in cerca di un percorso di formazione riconosciuto e qualificante.

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