Scuola di formazione per diventare insegnante di Mindfulness in educazione Anche con Carta del docente
Una scuola di formazione ha avviato corsi specifici per diventare insegnanti di Mindfulness in ambito scolastico. I programmi sono rivolti a insegnanti ed educatori interessati a integrare questa pratica nelle aule, con l’opzione di utilizzare i fondi della Carta del docente. I corsi sono progettati per fornire competenze pratiche e teoriche sulla Mindfulness applicata all’educazione, e sono accessibili a chi desidera approfondire questa metodologia. La scuola si rivolge a persone in cerca di un percorso di formazione riconosciuto e qualificante.
La Scuola Mindfulness Education offre percorsi qualificanti per insegnanti ed educatori. L’approccio proposto sviluppa strumenti efficaci per affrontare le criticità dell’età evolutiva, attraverso pratiche di consapevolezza e qualità umane come resilienza, empatia e gentilezza, a sostegno di bambini e ragazzi. I nostri corsi sono riconosciuti per l’utilizzo della Carta del Docente e sostenuti da WE. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
MEDITAZIONE PER INSEGNANTI E EDUCATORI - il corpo come docente
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