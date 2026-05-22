Scuola di cinema Piano Focale tre borse di studio per aspirati registi e sceneggiatori

Da palermotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata annunciata l’assegnazione di tre borse di studio dedicate a studenti che vogliono intraprendere una carriera nel cinema. Le borse sono rivolte a persone interessate a ruoli come registi, sceneggiatori e direttori della fotografia. Le candidature sono aperte a chi desidera approfondire le proprie competenze in ambito cinematografico presso una scuola specializzata. La selezione si basa sui progetti presentati e sui criteri indicati dall’istituto. La data di scadenza per presentare le domande è stata comunicata ufficialmente.

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Tre borse di studio per aspiranti registi, sceneggiatori e direttori della fotografia in ambito cinematografico. La Scuola di cinema indipendente Piano Focale-Eikona Film di Palermo, diretta da Giuseppe Gigliorosso, annuncia il lancio di un bando per l'assegnazione dei contributi per tre studenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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