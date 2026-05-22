Scontro fra un’auto e un furgone in viale Scarampo | ferito conducente di 27 anni traffico in tilt e bus deviati

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è verificato un incidente in viale Scarampo, all'incrocio con via Silva, nella zona Portello di Milano. Un furgone che trasportava pane e un'auto sono entrati in collisione in corrispondenza di un semaforo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine. Il conducente dell'auto, un uomo di 27 anni, è rimasto ferito e trasportato in ospedale. L’incidente ha provocato disagi nel traffico, con alcune linee di autobus deviati.

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Milano, 22 maggio 2026 –  Un furgone che trasportava pane e un'auto sono rimasti coinvolti in un incidente in viale Scarampo all'incrocio con via Silva, in zona Portello a Milano, intersezione regolata da un semaforo. Lo schianto si è verificato questa mattina poco dopo le 5 e 30. Il conducente della vettura, 27 anni, è stato portato all'ospedale San Carlo, ma non è in gravi condizioni.  L’impatto sul traffico . Pesanti, già a quell’ora, le conseguenze sul traffico lungo la direttrice che dalle autostrade porta verso Citylife e il centro: lunghe code si sono formate fino all’ingresso autostradale. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale e i mezzi di soccorso del 118. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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