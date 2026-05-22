Un pensionato di circa settant’anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri a Reggiolo. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’uomo è stato coinvolto in uno scontro con un’auto mentre pedalava in via principale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di indagine, e nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Reggiolo (Reggio Emilia), 22 maggio 2025 - Un pensionato settantenne è rimasto seriamente ferito in mattinata in un incidente accaduto all'altezza delll’incrocio tra viale 25 Aprile e via Vivaldi, a Reggiolo, dove poco dopo le 8 si è verificato uno scontro tra un ciclista e un’autovettura Lancia Ypsilon. Dopo l’urto il ciclista è rovinato sull’asfalto. Immediato l’allarme ai soccorsi, giunti sul posto con l’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo e con l’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure il pensionato è stato caricato in ambulanza e accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla per verificare l’entità di traumi apparsi piuttosto seri, ma non risulta essere in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro auto-bici a Reggiolo, pensionato in ospedale

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