Lavori di sistemazione dell’impianto di scarico hanno portato alla chiusura di un viale principale per quattro mesi, causando disagi tra i residenti della zona. L’intervento, finalizzato a prevenire allagamenti, ha provocato un effetto domino che si riflette anche nel traffico vicino all’area dello stadio, dove si sono formate lunghe code in via Baioni. Le autorità stanno considerando modifiche ai semafori per alleviare le criticità e migliorare la circolazione durante il periodo dei lavori.

EFFETTO DOMINO.Viale Giulio Cesare chiuso 4 mesi per l’opera anti-allagamenti. I residenti: «Traffico in tilt in zona stadio». Berlanda: «Valutiamo correttivi». È un’infrastruttura strategica contro gli allagamenti, per ridurre il rischio idraulico della zona est della città. Ma la sua realizzazione sta avendo una logica ripercussione sul traffico, tra deviazioni, incolonnamenti e divieti di sosta, tanto da indurre il Comune a valutare di intervenire per regolare i tempi dei semafori. Da lunedì il cantiere da oltre quattro milioni di euro per la realizzazione dello scolmatore del torrente Tremana è infatti entrato in una nuova fase operativa dei lavori, che interessa in particolare viale Giulio Cesare, tra le principali porte d’accesso al centro dal quadrante nord-est, e alcune vie limitrofe allo stadio dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Scolmatore, code in via Baioni: «Pronti a ritoccare i semafori»

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Scolmatore, code in via Baioni: Pronti a ritoccare i semafori.Viale Giulio Cesare chiuso 4 mesi per l’opera anti-allagamenti. I residenti: Traffico in tilt in zona stadio. Berlanda: Valutiamo correttivi. ecodibergamo.it