Scippi agli anziani ai domiciliari 41enne

Un uomo di 41 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo essere stato identificato come responsabile di cinque episodi di rapine e furti con strappo nella zona dell'Agro Aversano e nel napoletano. Le indagini hanno portato al suo fermo, che ha portato al suo trasferimento presso la propria abitazione in attesa di ulteriori sviluppi. L’individuazione dell’uomo si basa su elementi raccolti dalle forze dell’ordine dopo le denunce di alcune vittime, prevalentemente anziani, di questi episodi.

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Arresti domiciliari per Vincenzo Musto, 41enne di Miano, ritenuto responsabile di 5 tra rapine e furti con strappo commessi nell’Agro Aversano e nel napoletano. E’ quanto stabilito dal gip del tribunale di Napoli Nord, accogliendo la richiesta del suo difensore, l’avvocato Luigi Poziello. 🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arrestato 41enne ad Anagni: dovrà scontare oltre un anno ai domiciliariProsegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nella cosiddetta “Città dei Papi”. Scippa un’anziana in corso Galileo Ferraris: denunciato un 59enne a TorinoDecisive le telecamere e la perquisizione nell’abitazione dell’uomo. Il caso riaccende il tema della sicurezza e dei reati contro gli anziani ... giornalelavoce.it Scippa un’anziana dal monopattino e fugge tra le vie di Torino: denunciato un uomo di 59 anni (VIDEO)Il colpo in corso Galileo Ferraris ai danni di due donne che passeggiavano sul marciapiede. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza ... giornalelavoce.it