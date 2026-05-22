Scippa un' anziana e usa il bancomat per le sigarette | arrestato 55enne
Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un'anziana di 83 anni in via Foderà ad Agrigento. Dopo averle strappato la borsa, si è recato in un vicino sportello bancomat e ha prelevato denaro per acquistare delle sigarette. La polizia, intervenuta poco dopo, lo ha rintracciato e fermato in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura. L'uomo è stato portato in commissariato e adesso si trova in stato di fermo.
Scippa pensionata ottantatreenne in via Foderà, ad Agrigento, e viene rintracciato e arrestato, poco dopo, dalla polizia, in piazza Aldo Moro, davanti l'ingresso della Prefettura. Nell'esatto momento in cui è stato bloccato è stato trovato in possesso del bancomat dell'anziana agrigentina. Con le. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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