Scippa un' anziana e usa il bancomat per le sigarette | arrestato 55enne

Un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver rapinato un'anziana di 83 anni in via Foderà ad Agrigento. Dopo averle strappato la borsa, si è recato in un vicino sportello bancomat e ha prelevato denaro per acquistare delle sigarette. La polizia, intervenuta poco dopo, lo ha rintracciato e fermato in piazza Aldo Moro, davanti alla Prefettura. L'uomo è stato portato in commissariato e adesso si trova in stato di fermo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui