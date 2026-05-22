Sciopero ai cantieri navali la Cgil Messina attacca | Preoccupa la contestazione del presidio

Oggi si sono verificati scioperi presso alcuni cantieri navali, con la Cgil di Messina che ha espresso preoccupazione per la contestazione di un presidio organizzato durante la protesta. La confederazione sindacale ha criticato il Decreto Sicurezza, sostenendo che rappresenta un passo indietro per i diritti democratici e sociali. Secondo quanto dichiarato, il decreto rischia di trasformare problemi legati al disagio sociale e al lavoro in questioni di ordine pubblico, riducendo le possibilità di partecipazione e di libertà di protesta.

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