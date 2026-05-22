Scienze della vita I diplomi più ricercati dalle aziende e performance sul lavoro

La Fondazione VITA, in collaborazione con l’Istituto Tecnologico superiore dedicato alle nuove tecnologie della vita, ha condotto uno studio sulle competenze più richieste dalle aziende nel settore delle scienze della vita. La ricerca analizza i diplomati che ottengono i migliori risultati sul lavoro e che sono maggiormente apprezzati dai datori di lavoro. I dati raccolti riguardano i percorsi formativi più frequentati, le performance professionali e le richieste del mercato del lavoro, offrendo un quadro aggiornato sulle figure professionali emergenti nel settore.

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