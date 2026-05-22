Scienze della vita I diplomi più ricercati dalle aziende e performance sul lavoro
La Fondazione VITA, in collaborazione con l’Istituto Tecnologico superiore dedicato alle nuove tecnologie della vita, ha condotto uno studio sulle competenze più richieste dalle aziende nel settore delle scienze della vita. La ricerca analizza i diplomati che ottengono i migliori risultati sul lavoro e che sono maggiormente apprezzati dai datori di lavoro. I dati raccolti riguardano i percorsi formativi più frequentati, le performance professionali e le richieste del mercato del lavoro, offrendo un quadro aggiornato sulle figure professionali emergenti nel settore.
La Fondazione VITA, con l’Istituto Tecnologico superiore per le nuove tecnologie della vita, ha riunito a Firenze istituzioni, imprese e studenti per fare il punto sulla formazione tecnica superiore nelle life sciences, uno dei comparti più dinamici e strategici del Paese, che ha a Siena un distretto eccellente. Con gli ’ Stati Generali della formazione ’ – questa la denominazione della giornata – sono stati presentati i risultati della survey annuale dedicata al fabbisogno formativo espresso dalle aziende del settore. La survey, condotta su un campione di 70 aziende sul territorio toscano, mostra che per il 24% delle stesse le figure maggiormente ricercate sono quelle relative all’Area qualità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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