Schlein a Trento | attacco a Trump e piano su energia e salario minimo

Durante una visita a Trento, una rappresentante politica ha affrontato diversi temi, tra cui le critiche rivolte all’ex presidente degli Stati Uniti e il piano italiano su energia e salario minimo. Sono state poste domande su come l’Italia possa accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e su come le decisioni prese dall’amministrazione statunitense possano incidere sulle bollette italiane. La discussione si è concentrata sulle relazioni internazionali e sulle strategie nazionali nel settore energetico.

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