Schianto motociclista contro auto | un 46enne trasportato a Torrette
Ieri poco dopo mezzogiorno, lungo via Tornazzano a Filottrano, si sono verificati due incidenti stradali in rapida successione che hanno causato l’interruzione del traffico. Il primo coinvolgeva un motociclista di 46 anni, rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’auto, e è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di altri coinvolti o sui dettagli delle dinamiche.
Due incidenti stradali si sono verificati ieri poco dopo mezzogiorno lungo via Tornazzano a Filottrano uno di seguito all’altro, paralizzando il traffico. Il bilancio è di tre feriti, di cui due centauri più gravi trasferiti a Torrette. Un’ Alfa Romeo contro una moto Enduro: il centauro, un 46enne di Filottrano, è stato sbalzato a terra mentre la sua moto è scivolata via ad alcuni metri di distanza, andando a investire un pedone che stava passeggiando. Immediato l’allarme da parte dell’automobilista, che ha chiamato il Nue 112 facendo intervenire a sirene spiegate i sanitari della Potes di Filottrano. Sul posto le ambulanze del 118 e dall’ospedale regionale si è alzato in volo Icaro per soccorrere il 46enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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