Schianto motociclista contro auto | un 46enne trasportato a Torrette

Ieri poco dopo mezzogiorno, lungo via Tornazzano a Filottrano, si sono verificati due incidenti stradali in rapida successione che hanno causato l’interruzione del traffico. Il primo coinvolgeva un motociclista di 46 anni, rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’auto, e è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di altri coinvolti o sui dettagli delle dinamiche.

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