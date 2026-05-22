Schianto motociclista contro auto | un 46enne trasportato a Torrette

Da ilrestodelcarlino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri poco dopo mezzogiorno, lungo via Tornazzano a Filottrano, si sono verificati due incidenti stradali in rapida successione che hanno causato l’interruzione del traffico. Il primo coinvolgeva un motociclista di 46 anni, rimasto ferito in seguito a uno scontro con un’auto, e è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni di altri coinvolti o sui dettagli delle dinamiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due incidenti stradali si sono verificati ieri poco dopo mezzogiorno lungo via Tornazzano a Filottrano uno di seguito all’altro, paralizzando il traffico. Il bilancio è di tre feriti, di cui due centauri più gravi trasferiti a Torrette. Un’ Alfa Romeo contro una moto Enduro: il centauro, un 46enne di Filottrano, è stato sbalzato a terra mentre la sua moto è scivolata via ad alcuni metri di distanza, andando a investire un pedone che stava passeggiando. Immediato l’allarme da parte dell’automobilista, che ha chiamato il Nue 112 facendo intervenire a sirene spiegate i sanitari della Potes di Filottrano. Sul posto le ambulanze del 118 e dall’ospedale regionale si è alzato in volo Icaro per soccorrere il 46enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

schianto motociclista contro auto un 46enne trasportato a torrette
© Ilrestodelcarlino.it - Schianto, motociclista contro auto: un 46enne trasportato a Torrette
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

Video Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani

Sullo stesso argomento

Si schianta contro un'auto, motociclista sbalzato per metri: 46enne portato n elisoccorso. E' grave in RianimazioneNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in...

Si schianta contro un'auto, motociclista sbalzato per metri: 46enne portato con l'elisoccorso. E' grave in RianimazioneNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in...

schianto motociclista contro autoSchianto all’incrocio. Frattura del femore per un motociclista 22enneIl motociclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Dai primi riscontri i sanitari sospettavano una frattura del femore, ma ulteriori accertamenti chiariranno meglio il quadro clinico. ilrestodelcarlino.it

schianto motociclista contro autoTragedia a Milano, motociclista di 27 anni muore nello schianto contro un’autoDurante una svolta sul cavalcavia in piazza Carbonari la moto ha urtato la vettura ed è rovinata a terra abbattendo un palo della segnaletica ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web