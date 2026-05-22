Scandalo Epstein Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali

Secondo quanto riportato da Sky News Uk, l’ex principe Andrea è sotto indagine anche per sospetti reati sessuali. L’ispezione è scattata dopo la denuncia di una donna legata alle sue frequentazioni passate con Jeffrey Epstein. Le autorità stanno esaminando i contatti e le attività dell’ex principe, che sono finiti sotto scrutinio in relazione alle accuse di abuso e altri reati. La notizia ha suscitato attenzione sui media e tra l’opinione pubblica.

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Secondo quanto riportato da Sky News Uk, l’ ex principe Andrea sarebbe investigato anche per sospetti reati sessuali, in seguito alla denuncia di una donna, nell’ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con Jeffrey Epstein. Finora risultava indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, fattispecie che fa riferimento alle informazioni riservate da lui condivise con Epstein quando rivestiva il ruolo di emissario internazionale britannico per i commerci fra il 2001 e il 2011. Secondo le informazioni per ora non ufficiali citate da Sky, il nuovo sospetto si riferisce alla possibilità che l’ex duca di York possa aver ricevuto diversi anni fa una giovane donna del giro di Epstein nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Scandalo Epstein, «Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scandalo Epstein, l'ex principe Andrea rilasciato dopo 12 ore Sullo stesso argomento Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per sospetti reati sessualiLa polizia del Regno Unito sta indagando su Andrew Mountbatten-Windsor, l’ex principe Andrea, per sospetti reati sessuali. Caso Epstein, indagini sull’ex principe Andrea per sospetti reati sessuali: “Chi sa, si faccia avanti”Ancora guai per Andrea Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo d'Inghilterra: sarebbe in corso una indagine anche per sospetti reati... Scandalo Epstein, 'Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali' x.com Caso Epstein, l’ex principe Andrea indagato per reati sessuali: Accolse una giovane donna accanto alla dimora realeL’ex principe Andrea è indagato per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna nell’ambito del caso Jeffrey Epstein. La posizione del figlio terzogenito della regina Elisabetta e fr ... ilfattoquotidiano.it Scandalo Epstein, 'Andrea investigato anche per sospetti reati sessuali'Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. St ... quotidiano.net