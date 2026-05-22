Un locale noto per aver portato il suo stile in città si prepara a fare il suo debutto nel centro urbano, iniziando con un brunch. Quindici anni fa aveva introdotto un format innovativo di picnic estivo tra gli ulivi delle colline romagnole, sfruttando le ore del tramonto. Ora, con questa nuova apertura, si propone di trasportare quell’esperienza in una location cittadina, offrendo un momento di relax e convivialità diverso dal solito. La proposta si rivolge a chi cerca un’alternativa ai tradizionali pasti in città.

È stato fra i primi, dodici anni fa, a lanciare il format del picnic estivo tra gli ulivi sulle colline romagnole, alla luce del tramonto. Il ristoratore cesenate Andrea Cappelletti, cui si deve l’invenzione di Scamporella, ha annunciato che, quest’anno, il celebre evento "cambia pelle", trasferendosi in una location per molti versi sorprendente. "Ci spostiamo dalle colline al cuore della città – spiega Cappelletti – più precisamente al Chiostro dell’Osservanza, adiacente all’omonima parrocchia, attualmente affidata a don Fabrizio Ricci. È un sacerdote giovane e decisamente ‘sul pezzo’: avevo adocchiato quello spazio almeno tre anni fa, ma ero certo che non mi sarebbe mai stato concesso l’uso per un evento ‘laico’ come Scamporella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Scamporella’ va in città. E comincia dal brunch

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