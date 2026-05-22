Sbagliano a prendere il bus e finiscono a camminare sulla provinciale con una sedia a rotelle | anziani soccorsi

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due anziani sono stati trovati lungo la strada provinciale Valtidone, con una sedia a rotelle. La coppia aveva preso un autobus sbagliato e si era messa a camminare in quella zona. La Polizia Locale li ha individuati e ha chiamato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, che li ha soccorsi e condotti in ospedale per accertamenti. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi, ma sono stati comunque assistiti dai sanitari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Opera, 22 maggio 2026 – Erano a piedi lungo la Valtidone con una sedia a rotelle. Una coppia di anziani è stata recuperata dalla Polizia Locale e successivamente soccorsa da un’équipe medica giunta con un’ambulanza della CRI. Gli agenti della Polizia Locale, appena ricevuta la segnalazione, sono prontamente intervenuti sulla SP 412 della Valtidone per prestare aiuto a due anziani, marito e moglie   che percorrevano a piedi la strada extraurbana, con la moglie in sedia a rotelle, rischiando di essere investiti. La meta e l’errore. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due anziani erano diretti allo IEO di via Ripamonti, ma avrebbero probabilmente preso l’autobus sbagliato a Milano: invece della linea 99, sarebbero saliti sulla linea 220 diretta verso Opera e Pieve Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sbagliano a prendere il bus e finiscono a camminare sulla provinciale con una sedia a rotelle anziani soccorsi
© Ilgiorno.it - Sbagliano a prendere il bus e finiscono a camminare sulla provinciale (con una sedia a rotelle): anziani soccorsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Marciapiedi occupati in via Uditore: "Passare con una sedia a rotelle o un passeggino? Semplicemente impossibile"Via Uditore dovrebbe essere una strada come tante, con un marciapiede sicuro per i pedoni, e invece non lo è.

Giannini e la metafora sulla sedia a rotelle: che alimenta il caso?? Punti chiave Come può una metafora sulla disabilità scatenare una gogna mediatica? Perché la difesa di Giannini sui social ha peggiorato la crisi?...

sbagliano a prendere ilSbagliano a prendere il bus e finiscono a camminare sulla provinciale (con una sedia a rotelle): anziani soccorsiMarito e moglie recuperati dalla polizia locale sulla strada della Valtidone a Opera e successivamente portati allo Ieo – loro destinazione originaria – con un’ambulanza della Croce Rossa ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web