Due anziani sono stati trovati lungo la strada provinciale Valtidone, con una sedia a rotelle. La coppia aveva preso un autobus sbagliato e si era messa a camminare in quella zona. La Polizia Locale li ha individuati e ha chiamato un’ambulanza della Croce Rossa Italiana, che li ha soccorsi e condotti in ospedale per accertamenti. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi, ma sono stati comunque assistiti dai sanitari.

Opera, 22 maggio 2026 – Erano a piedi lungo la Valtidone con una sedia a rotelle. Una coppia di anziani è stata recuperata dalla Polizia Locale e successivamente soccorsa da un’équipe medica giunta con un’ambulanza della CRI. Gli agenti della Polizia Locale, appena ricevuta la segnalazione, sono prontamente intervenuti sulla SP 412 della Valtidone per prestare aiuto a due anziani, marito e moglie che percorrevano a piedi la strada extraurbana, con la moglie in sedia a rotelle, rischiando di essere investiti. La meta e l’errore. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due anziani erano diretti allo IEO di via Ripamonti, ma avrebbero probabilmente preso l’autobus sbagliato a Milano: invece della linea 99, sarebbero saliti sulla linea 220 diretta verso Opera e Pieve Emanuele. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sbagliano a prendere il bus e finiscono a camminare sulla provinciale (con una sedia a rotelle): anziani soccorsi

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