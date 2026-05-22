Savino ad Hilti | Dialogare con ogni attore della filiera costruzioni

Durante un intervento pubblico, un rappresentante di un'azienda del settore delle costruzioni ha affermato che l'obiettivo è migliorare il settore attraverso il confronto con tutti i soggetti coinvolti lungo la filiera. Ha sottolineato l'importanza di creare occasioni di dialogo e scambio di idee, come l'iniziativa della Seismic Academy, ritenuta un'opportunità per favorire il confronto tra le parti interessate. La volontà è di lavorare insieme per raggiungere risultati condivisi e miglioramenti concreti.

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