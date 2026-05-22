Il Napoli sta per concludere il rapporto con l’allenatore attuale, che lascerà la squadra dopo l’ultima partita di campionato. La separazione tra il club e l’allenatore si concretizzerà alla fine del torneo, con l’allenatore che saluterà i tifosi allo stadio dopo due anni caratterizzati da successi. Nel frattempo, Sarri si sta preparando per trasferirsi a Bergamo, mentre il club cerca una nuova guida tecnica per la prossima stagione.

Il Napoli e Antonio Conte si separeranno dopo l’ultima giornata di questo campionato. L’allenatore azzurro saluterà i tifosi al Maradona dopo un biennio vincente. Il compito di Aurelio De Laurentiis è quello di trovare un nuovo allenatore capace di portare avanti il progetto. Molto probabilmente, però, non sarà Maurizio Sarri. Sarri e l’Atalanta: la scelta è fatta. Sarri ha deciso di accettare la proposta dell’Atalanta e non del Napoli: secondo il “Corriere dello Sport”, il tecnico livornese avrebbe scelto il progetto della Dea, convinto dal lavoro di Cristiano Giuntoli e dalla struttura dirigenziale. La decisione è ormai cristallizzata. Sarri ha individuato in Bergamo la destinazione giusta per il suo prossimo capitolo professionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Sarri verso Bergamo, e adesso? Il Napoli senza allenatore

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Sarri è contento di parlare con Ghoulam

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