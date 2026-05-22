Sarah Toscano brilla con Met Gala | Suoni e timbri nuovi io senza filtri ritrovo il mio pubblico con gioia

Sarah Toscano si esibirà domani sera ai Magazzini Generali di Milano, portando sul palco il suo stile personale e le sue nuove sonorità. La cantante ha parlato dell’affetto che prova per la città, ricordando come Milano abbia sempre avuto un ruolo importante nella sua carriera. La serata rappresenta per lei un momento di riconoscimento e di ritorno alle radici artistiche, con la voglia di condividere con il pubblico le sue ultime creazioni musicali.

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