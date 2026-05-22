Sarah Toscano brilla con Met Gala | Suoni e timbri nuovi io senza filtri ritrovo il mio pubblico con gioia
Sarah Toscano si esibirà domani sera ai Magazzini Generali di Milano, portando sul palco il suo stile personale e le sue nuove sonorità. La cantante ha parlato dell’affetto che prova per la città, ricordando come Milano abbia sempre avuto un ruolo importante nella sua carriera. La serata rappresenta per lei un momento di riconoscimento e di ritorno alle radici artistiche, con la voglia di condividere con il pubblico le sue ultime creazioni musicali.
Milano – La festa di Sara. “Milano per me ha sempre avuto un’energia speciale e mi preparo a ritrovare il mio pubblico con una grande emozione addosso”, ammette Sarah Toscano, in scena domani ai Magazzini Generali. “Sul palco porterò canzoni che raccontano momenti diversi del mio percorso e che mi hanno formata in quest’ultimo anno, a cominciare da quelle dell’ultimo album ‘Met gala’, accompagnata dal mio musicista e da quattro ballerini che aggiungono tanto allo show”, racconta l’eroina pavese, è nata infatti a Vigevano vent’anni fa, riannodando i fili con lo spettacolo dello scorso ottobre. “D’altronde l’album è nato sperimentando tanto e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sarah Toscano con Met Gala inizio del concerto
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SARAH TOSCANO MET GALA TOUR 2026 14/05/2026 Hiroshima Mon Amour Torino Grazie Sarah hai brillato ieri sera e poter salire su quel palco al tuo fianco è stato a dire poco fantastico!mi hai permesso di brillare con te!!!! Sei la ragazza - Facebook facebook
ogni giorno è sempre più bella, ogni giorno brilla sempre di più sarah toscano sei proprio bellissima x.com
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