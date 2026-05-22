Nella chiesetta di Sant’Egidio di Bonacina, la più antica di Lecco, sono stati scoperti nuovi affreschi grazie a un intervento di restauro in corso. Questa chiesetta, considerata un patrimonio storico, ha restituito elementi artistici che si pensava fossero scomparsi. La scoperta di questi affreschi aggiunge dettagli alla storia della struttura, confermando l’importanza di preservare e valorizzare gli edifici di epoca antica. La chiesetta rappresenta un esempio di come gli interventi di restauro possano portare alla luce testimonianze artistiche di grande valore.

Lecco – Uno scrigno che continua a restituire antichi tesori dimenticati o scomparsi. È la chiesetta di Sant’Egidio di Bonacina, la più antica di Lecco, dove è in corso un intervento di restauro che svela un patrimonio artistico e culturale che si credeva perduto per sempre. Durante i lavori, ancora in corso, continuano infatti a essere ritrovati affreschi sepolti sotto strati di polvere, intonaco, fumo di candele e incenso che si è depositato sulle parte nel corso dei secoli. Sono affreschi dipinti da un maestro medioevale sconosciuto nel 1348. Raffiguranti santi e profeti, attorniati da fregi floreali e motivi fogliacei. Il parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Bonacina e i suoi collaboratori hanno affidato agli architetti Sara Visconti e Luisa Carolina Valsecchi il progetto di restauro e rinforzo dell’area absidale della chiesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sant’Egidio rivela altri affreschi: la chiesetta più antica di Lecco è uno scrigno di tesori

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