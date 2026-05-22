Santa Sangre | il film di Alejandro Jodorowsky sul grande schermo del Rouge et Noir

Lunedì 25 maggio, il film “Santa Sangre” di Alejandro Jodorowsky sarà proiettato al Supercineclub del Rouge et Noir. Considerato il suo capolavoro e il più accessibile tra le sue opere, il film è uscito nel 1989. La proiezione permette di vedere sul grande schermo questa pellicola, che ha ricevuto riconoscimenti e attenzione nel corso degli anni. La serata offre l’opportunità di assistere a una delle opere più note del regista cileno.

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