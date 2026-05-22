Santa Rita | tra il miracolo della rosa e lo sciame di api a Cascia

A Cascia, tra il miracolo della rosa e uno sciame di api che ha depositato miele sulle labbra di una neonata, si sono verificati due eventi sorprendenti. Una rosa è sbocciata in pieno inverno, suscitando curiosità tra i residenti. Nel frattempo, uno sciame di api si è posato sulla bocca di una neonata, lasciando un residuo di miele. Questi episodi sono stati documentati e hanno attirato l’attenzione di chi si interessa di fenomeni insoliti.

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