Santa Rita | tra il miracolo della rosa e lo sciame di api a Cascia

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascia, tra il miracolo della rosa e uno sciame di api che ha depositato miele sulle labbra di una neonata, si sono verificati due eventi sorprendenti. Una rosa è sbocciata in pieno inverno, suscitando curiosità tra i residenti. Nel frattempo, uno sciame di api si è posato sulla bocca di una neonata, lasciando un residuo di miele. Questi episodi sono stati documentati e hanno attirato l’attenzione di chi si interessa di fenomeni insoliti.

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? Domande chiave Come ha fatto una rosa a sbocciare in pieno inverno?. Perché uno sciame di api ha deposto miele sulle labbra della neonata?. Dove si svolgeranno le processioni per celebrare la Santa a Firenze?. Cosa accadrà domani durante la tavola rotonda dedicata all'iconografia?.? In Breve Celebrazioni a Firenze includono processione nell'Oltrarno alle ore 19 con statua della Santa.. A Cascia la mostra per i 125 anni dalla canonizzazione chiude a Palazzo Santi.. Vendita rose a Santa Maria Maggiore sostiene opere di carità della parrocchia fiorentina.. Tavola rotonda sull'iconografia si terrà domani presso la Sala Consiliare di Cascia.. Le campane suonano oggi a Cascia e Firenze per celebrare Santa Rita, la figura venerata in tutto il mondo come protettrice delle cause impossibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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