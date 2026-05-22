Santa Rita e il pontificale presieduto dal card Dziwisz | Preghiamo per la pace

Da tv2000.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cascia si è tenuto un pontificale alla presenza del cardinale Stanislaw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. L’evento si è svolto con un momento di preghiera dedicato alla pace, con la partecipazione di fedeli e rappresentanti religiosi. La cerimonia si è concentrata sulla celebrazione religiosa e sull’invocazione di pace, sotto la guida del cardinale. La funzione si è svolta nella chiesa dedicata a Santa Rita, figura venerata nel luogo.

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A Presiedere il solenne Pontificale a Cascia il cardinale Stanis?aw Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia. Nelle sue parole anche la preghiera per la pace affidata a Santa Rita. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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