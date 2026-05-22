Santa Rita da Cascia | sposa madre e monaca agostiniana segno di perdono e speranza
Santa Rita da Cascia, nata con il nome di Margherita Lotti, visse tra la fine del XIV e la metà del XV secolo. Originaria di Roccaporena, una frazione di Cascia, si trasferì in questa località dove morì il 22 maggio 1457. Durante la sua vita, fu moglie, madre e successivamente monaca agostiniana. La figura di Santa Rita è riconosciuta come simbolo di perdono e speranza, e la sua vita è stata oggetto di venerazione e devozione nel corso dei secoli.
Santa Rita da Cascia, al secolo Margherita Lotti, nacque a Roccaporena (Cascia) alla fine del XIV secolo e morì a Cascia il 22 maggio 1457. Sposa e madre, poi vedova e monaca agostiniana nel monastero di Santa Maria Maddalena, è venerata come patrona delle cause impossibili e modello di perdono e riconciliazione. Giovanissima sposò Paolo Mancini, in un contesto segnato da tensioni civili e familiari. La tradizione storica la presenta come donna di pace, capace di disinnescare contrasti domestici con mitezza evangelica. Rimasta vedova a seguito dell’uccisione del marito, vide morire anche i due figli poco dopo; maturò allora il desiderio di consacrarsi interamente a Dio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
SANTA RITA: La Preghiera Potente per i Figli e la Forza di Perdonare | 5° GIOVEDÌ
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