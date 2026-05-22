Santa Rita da Cascia e le rose benedette | folla di fedeli nel centro storico
Nel centro storico di Salerno, oggi si è registrato un afflusso di fedeli presso la Chiesa Rettoria di S.Antonio Abate e Santa Rita, situata in largo San Pietro a Corte. La giornata è dedicata a Santa Rita da Cascia, conosciuta come la Santa dei casi impossibili. Numerosi partecipanti si sono riuniti per partecipare alle celebrazioni dedicate alla santa, noto nelle diverse tradizioni religiose per i riti e le preghiere che si svolgono in questa occasione.
Andirivieni di fedeli, oggi, presso la Chiesa Rettoria di S.Antonio Abate e Santa Rita, in largo San Pietro a Corte, nel centro storico di Salerno, in occasione della giornata dedicata alla Santa dei casi impossibili, alias Santa Rita. "Quest'anno segnato da conflitti, guerre e divisioni di ogni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Santa Rita da Cascia – Inizio della Novena: Rita, Sposa Benedetta da Dio
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