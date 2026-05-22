Santa Rita da Cascia e le rose benedette | folla di fedeli nel centro storico

Nel centro storico di Salerno, oggi si è registrato un afflusso di fedeli presso la Chiesa Rettoria di S.Antonio Abate e Santa Rita, situata in largo San Pietro a Corte. La giornata è dedicata a Santa Rita da Cascia, conosciuta come la Santa dei casi impossibili. Numerosi partecipanti si sono riuniti per partecipare alle celebrazioni dedicate alla santa, noto nelle diverse tradizioni religiose per i riti e le preghiere che si svolgono in questa occasione.

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