Santa Marinella al voto sei candidati in corsa per la poltrona di sindaco

A Santa Marinella si vota oggi per eleggere il nuovo sindaco. Sei candidati sono in corsa, rappresentando diverse coalizioni politiche. La campagna elettorale ha affrontato temi come la continuità amministrativa, il rilancio del turismo, il decoro urbano, i servizi pubblici e la gestione delle aree periferiche. La città si prepara a scegliere chi guiderà l’amministrazione nei prossimi anni, con un’attenzione particolare alle questioni più vicine alla quotidianità dei cittadini.

Santa Marinella, 22 maggio 2026 – Sei candidati sindaco, coalizioni frammentate e una campagna elettorale giocata sui temi della continuità amministrativa, del rilancio turistico, del decoro urbano, dei servizi e della gestione delle periferie cittadine. Santa Marinella si prepara a tornare alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale. Il voto arriva dopo una fase politica complessa, segnata dalla caduta anticipata dell’amministrazione e dal commissariamento del Comune. La competizione si presenta ampia e potenzialmente aperta. La presenza di sei aspiranti sindaco rende possibile anche un secondo turno, nel caso in cui nessun candidato dovesse superare la soglia necessaria per l’elezione al primo turno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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