Sanlorenzo pubblica il nuovo singolo Occhi color mare

Il 15 maggio è stato pubblicato sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Sanlorenzo, artista nato a Pescara. Il brano si intitola “Occhi color mare” ed è il primo inedito del cantante. Sanlorenzo ha un forte legame con la città natale e con la comunità di pescara. La canzone rappresenta il suo debutto ufficiale nel mondo della musica con una traccia originale. La pubblicazione è stata annunciata attraverso i canali digitali e le piattaforme di streaming.

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Lo scorso 15 maggio ha debuttato, su tutte le piattaforme digitali, “Occhi color mare”, il primo singolo inedito del cantante Sanlorenzo, giovane artista nato a Pescara e profondamente legato alla sua città e alla comunità pescarese. Il brano, prodotto da Hoop Music e distribuito da Virgin Music. 🔗 Leggi su Ilpescara.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Occhi color mare" è il nuovo singolo di SanLorenzoIl 15 maggio 2026 è uscito “Occhi color Mare”, il primo singolo inedito del cantante SanLorenzo, disponibile su tutte le piattaforme digitali. SanLorenzo torna con Occhi color Mare: tra R&B e pop estivo? Punti chiave Chi è il giovane artista che ha trasformato i ricordi in musica? Come si fonde il ritmo R&B con le melodie pop del brano? Perché... Occhi color mare è il nuovo singolo di SanLorenzoIl 15 maggio 2026 è uscito Occhi color Mare, il primo singolo inedito del cantante SanLorenzo, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il brano, prodotto da Hoop Music e distribuito da Virgin ... chietitoday.it Sanlorenzo vuole essere un brand 'senza tempo, che anticipa il futuro'Sanlorenzo presenta, con un'installazione in occasione della Milano Design Week, il nuovo posizionamento del brand, Tomorrow's Timeless, fondato su design e valore senza tempo. Dopo due decenni di ... ansa.it