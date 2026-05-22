Sanità pugliese alla Asl Lecce arriva Capochiani Nuovi dg subito sotto esame
Gianluca Capochiani è stato nominato nuovo direttore generale dell'Asl Lecce. Ha 57 anni ed è originario di Bari. Subentra a Stefano Rossi, che aveva assunto l'incarico nell'estate del 2022, dapprima come commissario straordinario e poi come direttore generale. La nomina di Capochiani è immediatamente entrata in vigore e il suo operato sarà monitorato nei prossimi mesi. La sua nomina fa seguito a un periodo di transizione nella gestione della sanità locale.
LECCE – Gianluca Capochiani, 57enne originario di Bari, è il nuovo direttore generale di Asl Lecce. Prende il posto di Stefano Rossi che aveva assunto l’incarico (dapprima come commissario straordinario) nell’estate del 2022.La giunta regionale pugliese ha approvato oggi la nomina dei vertici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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