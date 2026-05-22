Sanità pugliese alla Asl Lecce arriva Capochiani Nuovi dg subito sotto esame

Gianluca Capochiani è stato nominato nuovo direttore generale dell'Asl Lecce. Ha 57 anni ed è originario di Bari. Subentra a Stefano Rossi, che aveva assunto l'incarico nell'estate del 2022, dapprima come commissario straordinario e poi come direttore generale. La nomina di Capochiani è immediatamente entrata in vigore e il suo operato sarà monitorato nei prossimi mesi. La sua nomina fa seguito a un periodo di transizione nella gestione della sanità locale.

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