Sanità nuove assunzioni | il piano per 51 infermieri

In un'operazione che riguarda l'ambito sanitario, è stato annunciato un piano di assunzioni che prevede l'inserimento di 51 infermieri a tempo indeterminato nella zona di Pistoia. La decisione mira a potenziare i servizi sanitari locali e garantire maggiore stabilità al personale impiegato. L'annuncio è stato dato il 22 maggio 2026 e riguarda specificamente l'area pistoiese, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche di reclutamento o sui criteri di selezione.

Pistoia, 22 maggio 2026 – Un nuovo pacchetto di assunzioni stabili rafforzerà i servizi sanitari dell’area pistoiese. La Azienda Usl Toscana Centro ha infatti approvato la delibera che autorizza l’ingresso a tempo indeterminato di 51 nuovi infermieri, attingendo dalle graduatorie concorsuali in vigore. Si tratta di personale già impiegato in larga parte con contratti a tempo determinato e che ora, grazie al piano occupazionale 2026, potrà entrare stabilmente in servizio nei reparti e nei servizi territoriali. https:www.lanazione.itsalutedallalzheimer-a-tumori-e-sclerosi-multipla-12-scienziate-di-careggi-tra-le-piu-influenti-ditalia-c06fa502 L’ obiettivo dichiarato è dare continuità all’assistenza e completare la copertura del turn over 2025-2026, in particolare nei dipartimenti più sotto pressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sanità, nuovi vertici e 30 assunzioni allAsp: una spinta decisiva per i servizi ai cittadini

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