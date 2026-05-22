Nel settore sanitario regionale sono state effettuate 398 assunzioni finora, rispetto a un obiettivo di 711 assunzioni previsto per la fine del 2025. La questione delle assunzioni è al centro di un dibattito politico, con il partito di maggioranza che chiede chiarimenti alla presidente sulla produzione di ingressi negli ospedali e nelle aziende sanitarie. Attualmente il rapporto tra dipendenti e abitanti si attesta a circa 13,8 ogni mille, superiore alla media nazionale di 11,6.

PERUGI A Sono 398 (su 711 previste alla fine del ‘25) le assunzioni fin qui fatte dalla Regione nel comparto Sanità. L’aggiornamento è stato fornito ieri dalla presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha risposto a un’interrogazione in Consiglio della consigliera Eleonora Pace (FdI). Proprio la rappresentante dell’opposizione ha chiesto di avere aggiornamenti rispetto agli ultimi dati riferiti al 30 novembre scorso, quando gli assunti erano stati 284. «L’Umbria si caratterizza per avere una media di 13,8 dipendenti della sanità ogni mille abitanti a fronte di una media italiana di 11,6 – ha spiegato la governatrice -. Questo dato fa da contrasto apparentemente, ma anche noi come Giunta e come maggioranza crediamo sia necessario investire nell’assunzione di personale». 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanità, la diatriba sul personale «Fin qui quattrocento assunzioni» Ma a fine ’25 ne erano previste 711 Fratelli d’Italia chiede conto alla presidente sugli ingressi in ospedali e aziende sanitarie Proietti: «Abbiamo 13,8 dipendenti ogni mille abitanti a fronte di una media italiana di 11,6»

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