San Marino tra i soci del festival | Alleato prezioso di Santarcangelo

San Marino è entrato a far parte dei soci del Santarcangelo Festival, rafforzando così la presenza del paese tra gli organizzatori dell’evento. Questa nuova adesione contribuisce a consolidare i legami tra le due realtà e amplia la rete di collaborazioni. La partecipazione del piccolo stato si inserisce in un quadro di collaborazione più ampio, creando opportunità di scambio e sviluppo per entrambe le parti coinvolte. La scelta è stata ufficializzata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità.

L’ingresso di San Marino tra i soci del Santarcangelo festival consolida la compagine sociale e rafforza i rapporti fra noi e il Titano. Che, per il sindaco Filippo Sacchetti, diventa un alleato sempre più prezioso per Santarcangelo, perché "ci consente di affrontare grandi sfide e aprire nuove relazioni". Un’alleanza, ricorda il primo cittadino, "avviata da tempo con le varie segreterie di Stato di San Marino e con la La Titanica (la gara ciclistica con bici d’epoca nata sulla scorta del successo dell’Eroica)". E che ora si è consolidata con l’ingresso di San Marino tra i soci di Santarcangelo Festival. La novità è stata Santarcangelo Festival. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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