San Giovanni Amico Museo a Casa Masaccio

A San Giovanni, presso Casa Masaccio, si svolge l'iniziativa “Amico Museo”, una campagna di promozione del patrimonio culturale. L'evento è stato annunciato oggi e fa parte di un progetto volto a coinvolgere la comunità nella conoscenza delle opere e dei luoghi storici. La manifestazione prevede visite guidate, attività educative e incontri con esperti, rivolti a tutti i cittadini interessati a scoprire meglio il patrimonio artistico della zona. L'iniziativa durerà fino a fine mese, con diverse date e orari programmati.

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