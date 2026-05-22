SAN GAUDENZO In parrocchia serata su calcio e mafie

Nella serata organizzata nella parrocchia di San Gaudenzo, si è discusso di come il calcio possa essere collegato a fenomeni di criminalità organizzata. Durante l’evento, sono stati analizzati alcuni casi in cui le attività sportive vengono sfruttate per nascondere il riciclaggio di denaro e favorire le infiltrazioni mafiose. La serata ha coinvolto vari relatori, tra cui rappresentanti delle forze dell’ordine e esperti di diritto, che hanno approfondito le dinamiche tra sport e criminalità.

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Le ombre del malaffare si allungano sul rettangolo verde, trasformando la passione popolare in un ingranaggio per il riciclaggio e le infiltrazioni criminali. Su questo delicato intreccio accende i riflettori la 24esima Serata della legalità, in programma questa sera, alle 21, alla Sala don Pippo della Parrocchia San Gaudenzo di Rimini. L’evento, promosso dal Gruppo Nuove Frontiere nel segno del sacrificio di Falcone, Borsellino e di tutti i martiri delle mafie, si intitola proprio Calcio e malavita: meccanismi, infiltrazioni e anticorpi. L’incontro esplorerà i lati oscuri del pallone, dove gli interessi della malavita provano a inquinare i valori dello sport. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - SAN GAUDENZO. In parrocchia serata su calcio e mafie ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Comunità in festa alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San NicolòTorna “Comunità in festa” alla Parrocchia di San Leopoldo di Ponte San Nicolò con dieci giorni di appuntamenti tra musica dal vivo, animazione per... "AnnunziaMolo!": la festa della parrocchia a Porta San MamoloLa comunità parrocchiale della Santissima Annunziata e di San Mamolo invita tutti a partecipare alla Festa Parrocchiale 2026, tre giorni di incontro,... Diocesi: Rimini, domani la città celebra San Gaudenzo. Mons. Anselmi, segno di unità e speranza per tutta la comunitàMartedì 14 ottobre Rimini celebra la solennità di San Gaudenzo, patrono della città e della diocesi, segnando anche l’inizio del nuovo anno pastorale. Celebrazioni che cominciano la mattina con la ... agensir.it Festa di San Gaudenzo a Rimini, il programmaRimini, 13 ottobre 2018 - Concerti, messa e il tombolone in piazza per San Gaudenzo. La città festeggia domani il suo patrono con una lunga giornata di iniziative. Il patrono viene anche ricordato con ... ilrestodelcarlino.it