San Borgo auto nel fosso a Monselice | feriti dopo il ribaltamento

Da ameve.eu 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina a Monselice, quando un'auto è finita in un fosso e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell'auto. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le condizioni cliniche attualmente non sono state rese note. La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora state ufficialmente chiarite.

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? Domande chiave Come sono stati estratti gli occupanti dalle lamiere dell'auto?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei feriti coinvolti?. Perché quel tratto stradale di San Borgo è considerato così pericoloso?. Cosa hanno accertato i Carabinieri sulla dinamica del ribaltamento?.? In Breve Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Este per l'estrazione occupanti.. Soccorso medico Suem 118 per i feriti intrappolati tra le lamiere.. Rilievi dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'uscita di strada.. Valutazione autorità su segnaletica e manto stradale nel tratto di San Borgo.. Un’auto è finita in un fosso a San Borgo, vicino Monselice, nella tarda serata di ieri intorno alle 22:50, lasciando diverse persone ferite dopo il ribaltamento del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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