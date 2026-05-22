San Borgo auto nel fosso a Monselice | feriti dopo il ribaltamento

Un incidente si è verificato questa mattina a Monselice, quando un'auto è finita in un fosso e si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto i feriti dalle lamiere dell'auto. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure del caso. Le condizioni cliniche attualmente non sono state rese note. La dinamica dell’incidente e le cause non sono ancora state ufficialmente chiarite.

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? Domande chiave Come sono stati estratti gli occupanti dalle lamiere dell'auto?. Quali sono le condizioni cliniche attuali dei feriti coinvolti?. Perché quel tratto stradale di San Borgo è considerato così pericoloso?. Cosa hanno accertato i Carabinieri sulla dinamica del ribaltamento?.? In Breve Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Este per l'estrazione occupanti.. Soccorso medico Suem 118 per i feriti intrappolati tra le lamiere.. Rilievi dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'uscita di strada.. Valutazione autorità su segnaletica e manto stradale nel tratto di San Borgo.. Un’auto è finita in un fosso a San Borgo, vicino Monselice, nella tarda serata di ieri intorno alle 22:50, lasciando diverse persone ferite dopo il ribaltamento del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Borgo, auto nel fosso a Monselice: feriti dopo il ribaltamento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro sulla Monselice Mare: 5 giovani feriti dopo il ribaltamento? Domande chiave Come sono riusciti i vigili del fuoco a liberare il ragazzo incastrato? Quali fattori hanno causato la deviazione improvvisa verso... Cornuda, auto nel fosso: 6 feriti tra cui due bambine dopo lo scontro? Cosa sapere Scontro tra due auto a Cornuda il 1° maggio con sei feriti, incluse due bambine. Info campeggio Prato Borgo San Lorenzo / Ingresso lattine birra - Mugello GP reddit Dentro il biodigestore a Borgo San Dalmazzo: ecco come funziona il nuovo impianto da 16 milioni x.com Incidente a Monselice, auto finisce nel fosso: occupanti feritiAuto fuori strada a Monselice: vettura ribaltata in un fosso a San Borgo, feriti gli occupanti soccorsi dal 118. nordest24.it