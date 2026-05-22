Samurai Jay ha commentato il rapporto con sua madre, descrivendola come una persona dolce e brutale allo stesso tempo, e ha ricordato un episodio in cui le sue parole lo hanno motivato a cantare. La canzone “Ossessione” di Samurai Jay, presente al Festival di Sanremo 2026, ha ottenuto il disco di platino e si mantiene stabile al primo posto della classifica FIMINIQ da undici settimane. La canzone si conferma tra le più ascoltate e apprezzate di questa edizione.

Del Festival di Sanremo 2026 di sicuro rimarrà una canzone, “Ossessione” di Samurai Jay. È tutto nero su bianco: certificato disco di platino e al numero 1 della classifica FIMINIQ da 11 settimane consecutive. Un vero e proprio boom per il cantante che dal 17esimo posto in classifica, di cui si dice molto “orgoglioso”, ha subito corso fino alla vetta della classifica, quasi ad essere incoronato il vincitore morale di Sanremo. Il brano è incluso nel disco di inediti “ Amatore “, come il suo cognome. Il nuovo singolo che traghetterà Samurai Jay per tuta l’estate è “Flamenco Paranoia” e ha tutti i crismi per candidarsi a tormentone estivo 2026. Sarebbe una doppietta di tutto rispetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Samurai Jay: “Mia mamma è tutto. È dolce e brutale. Una volta ero giù e mi disse ‘se vuoi cantare caccia le pal*e, hai il fuoco’. Ossessione è amata anche dai neonati, a me non ha (ancora) stufato”

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Samurai Jay a Sanremo 2026 con Ossessione: il testo della canzone

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