Samurai Jay | Avere pregiudizi sul latin è una cosa stupida Se non ti piace skippa L’intervista

Samurai Jay, nome d’arte di Gennaro Amatore, ha 27 anni e prima dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo si distingueva online con numeri positivi sulle piattaforme digitali, anche se era poco noto al grande pubblico. Recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui invita a non avere pregiudizi sul latino, suggerendo di ignorarlo se non interessa. La sua presenza nel mondo musicale si sta facendo strada, ma ancora non ha raggiunto una vasta audience al di fuori dei social.

Samurai Jay, vero nome Gennaro Amatore, 27 anni, prima dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo, era un artista dai numeri positivi sulle piattaforme ma pressocché sconosciuto al largo pubblico mainstream. Come spesso accade, il palco dell’Ariston, se lo onori con performance efficaci, ti restituisce una certa luce. Anche se la sua Ossessione non ha sfondato nella classifica finale, non andando oltre il 17esimo posto, a seguire si è guadagnata primati forse anche molto più importanti. Per esempio la vetta della classifica FIMI per undici settimane consecutive e numeri strabilianti su piattaforme streaming e social. Di sicuro si può considerare uno dei vincitori, pochi quest’anno, di Sanremo, di quelli che spuntano fuori quando conta, sul mercato vero, e non giudicati da televoti e critici. 🔗 Leggi su Open.online

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