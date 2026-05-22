Samsung Galaxy S27 Pro | la sfida fotografica contro l’Ultra

Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy S27 Pro, che si distingue per alcune modifiche rispetto al modello Ultra. Tra le novità principali ci sono miglioramenti nel sistema di zoom, che differiscono da quelli dell’Ultra. Un’altra differenza riguarda l’assenza della S Pen, che non sarà presente nel Pro. La scelta di eliminare questa funzione sembra legata a differenze di design e funzionalità tra i due modelli. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente dall’azienda senza ulteriori dettagli sui motivi di tali scelte.

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