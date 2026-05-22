Salvini su Ben Gvir | Ha sbagliato ma temo che qualcuno vada a cercarsi grane

Il leader di un partito politico ha commentato le recenti azioni di un ministro israeliano, riconoscendo che il comportamento del ministro è stato sbagliato. Tuttavia, ha aggiunto che recarsi in zone di conflitto equivale a mettere a rischio la propria sicurezza e non si tratta di un’uscita innocente. Le dichiarazioni sono state rilasciate in risposta a un episodio che ha attirato l’attenzione dei media e che ha suscitato discussioni tra le forze politiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Lo ripeto: il comportamento del ministro Ben Gvir è stato sicuramente sbagliato, ma se parti e vai in una zona di guerra non vai a fare una passeggiata in montagna. La domanda è: quanto sta aiutando la causa dei bambini di Gaza andare a cercarsi o a creare problemi in acque e in paesi che sono in guerra? Quanto qualcuno se la sta andando a cercare?". Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, parlando al mercato di largo Botteghelle a Reggio Calabria. Il leader della Lega poi ha aggiunto: "Temo che ci sia qualcuno che va a cercarsi grane per creare problemi in Italia a cui della causa palestinese interessa un fico secco". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini su Ben Gvir: "Ha sbagliato ma temo che qualcuno vada a cercarsi grane" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Netanyahu: ‘Abbiamo il diritto di fermare la Flotilla ma Ben Gvir ha sbagliato’. Meloni e Tajani: ‘Inaccettabili quei video’ABBONATI A DAYITALIANEWS Polemica internazionale dopo i video degli attivisti fermati ad Ashdod Le immagini diffuse dal ministro israeliano della... Israele, Netanyahu bacchetta Ben Gvir: “Ha sbagliato”In Israele Netanyahu bacchetta il falco dell’ultradestra: “Ha sbagliato, il comportamento non corrisponde ai nostri valori” Servizio della... Attivisti italiani della Global Sumud Flotilla rientrano in Italia: alcuni di loro riferiscono percosse e abusi sessuali. La procura di Roma acquisisce il video di Ben Gvir. reddit Tutto il mondo parla di Ben Gvir. Il vicepremier Salvini, che durante l'anno parla di gattini, scimmiette, Nobel, nutella, Sanremo, giudici, presepi, bimbi su amazon e case nel bosco, ha appena dichiarato da Marsala non ho visto le immagini di Ben Gvir. Non ha x.com Salvini: Ben Gvir se la poteva risparmiare. Tajani chiede all'Ue di sanzionare il ministroDopo un prolungato silenzio, il leader della Lega commenta il trattamento riservato dal ministro israeliano agli attivisti della Flottilla ma aggiunge: Non ho visto le immagini. Su impulso della Far ... ilfoglio.it Salvini su Ben Gvir: Non ho visto il video. Urbinati: VergognosoIl commento della politologa Nadia Urbinati sulle parole di Salvini dopo la polemica e le prese di distanza del Governo dal video di Ben Gvir. la7.it