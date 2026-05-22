Salute mentale Salvatore Aip | Servono strategie non interventi spot

Negli ultimi anni si sono fatti alcuni passi avanti, ma ancora manca una prospettiva chiara e coordinata sulla gestione della salute mentale. Un rappresentante di un'associazione ha affermato che sono necessarie strategie durature e pianificate, piuttosto che interventi temporanei e isolati. La discussione pubblica si concentra spesso su iniziative di breve durata, mentre si riconosce la necessità di un approccio più strutturato e sistematico. La questione rimane al centro di dibattiti tra professionisti e istituzioni.

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