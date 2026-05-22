Salute mentale Salvatore Aip | Servono strategie non interventi spot
Negli ultimi anni si sono fatti alcuni passi avanti, ma ancora manca una prospettiva chiara e coordinata sulla gestione della salute mentale. Un rappresentante di un'associazione ha affermato che sono necessarie strategie durature e pianificate, piuttosto che interventi temporanei e isolati. La discussione pubblica si concentra spesso su iniziative di breve durata, mentre si riconosce la necessità di un approccio più strutturato e sistematico. La questione rimane al centro di dibattiti tra professionisti e istituzioni.
(Adnkronos) – "Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, ma manca ancora una vera visione strategica sulla salute mentale". Sergio Salvatore, presidente dell'Associazione italiana di psicologia (Aip), fotografa così il rapporto tra politica e psicologia in Italia. L'associazione conta oggi circa 2.500 iscritti: metà sono professori e ricercatori universitari, l'altra metà sono colleghe e colleghi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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