Salta il collegamento diretto Messina-Reggio Calabria aeroporto

Dal primo giugno verrà sospeso il collegamento diretto tra Messina e l’aeroporto di Reggio Calabria, noto come “Tito Minniti”. La tratta, che collegava le due città, non sarà più operativa, lasciando senza servizio diretto i passeggeri che usufruivano di questa connessione. La decisione riguarda l’aeroporto dello Stretto, anche se ufficialmente la linea era considerata ancora attiva. La sospensione interessa un collegamento che, fino a ora, rappresentava un punto di riferimento per i viaggi tra le due aree.

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Aeroporto dello Stretto, ma solo sulla carta. Dal 1 giugno verrà sospeso il collegamento diretto tra Messina e il “Tito Minniti” di Reggio Calabria. Il servizio attualmente è assicurato dalla compagnia “Star Bus” che nelle scorse ore ha annunciato la sospensione delle corse effettuato su. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Via libera dalla Regione al collegamento pedonale diretto tra la stazione Fontanarossa e l'aeroporto"Una soluzione che ci consentirà di avere un servizio più moderno e in linea con gli standard internazionali" - ha detto il presidente Schifani Un... Aeroporto di Reggio Calabria, stop alla navetta privata Star Bus di collegamento con Messina20 euro nei feriali e 25 nei festivi, un prezzo molto più alto rispetto alla combinazione aliscafo più bus (4 euro più 1.50, quindi 5.50) ma l’unico vero collegamento in un’ora e venti minuti. Anche s ... tempostretto.it Aeroporto dello Stretto, stop allo Star Bus: dal 1° giugno Messina perde il collegamento diretto col Tito MinnitiGarantito ogni mese il trasporto di 4.500 passeggeri , che da Messina attraversano il braccio di mare per raggiungere l’ aeroporto dello Stretto , dal primo ... messina.gazzettadelsud.it