Salim l’odio contro tutti | un gesto dimostrativo Si indaga sull’ipotesi auto-addestramento
Un uomo di nome Salim è stato coinvolto in un gesto che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, suscitando interesse sulle motivazioni che lo hanno portato a manifestare un’indole così aggressiva. Le indagini si concentrano sull’ipotesi che abbia potuto auto-addestrarsi, alimentando un sentimento di ostilità verso la società e verso coloro che, secondo lui, lo avevano respinto. La vicenda si è svolta a Modena, dove si stanno raccogliendo testimonianze e elementi per chiarire le ragioni dietro al comportamento.
Modena, 22 maggio 2026 – Una rabbia, un odio che covava dentro da chissà quanto tempo, contro tutti: la società in generale e chi, forse, nella sua testa lo aveva rifiutato. Ore, mesi, trascorsi sui dispositivi informatici, sui numerosi telefonini, sul pc osservando, studiando ancora non si sa cosa. Le mail contro i cristiani inviate all’università, quelle – numerose – ai centri per l’impiego in cui con insistenza, senza nascondere rancore, chiedeva quel posto di lavoro che credeva di meritare. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacasalim-audio-commovente-sorella-carmen-obsb7fgl +++ATTENZIONE EDITORI - IMMAGINE CRUENTA+++ Il fermo immagine mostra il momento in cui Salim El Koudri è stato bloccato da Luca Signorelli (a terra) e altri uomini dopo essersi lanciato con la sua auto contro i passanti provocando vari feriti gravi a Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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