Salim l’odio contro tutti | un gesto dimostrativo Si indaga sull’ipotesi auto-addestramento

Un uomo di nome Salim è stato coinvolto in un gesto che ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, suscitando interesse sulle motivazioni che lo hanno portato a manifestare un’indole così aggressiva. Le indagini si concentrano sull’ipotesi che abbia potuto auto-addestrarsi, alimentando un sentimento di ostilità verso la società e verso coloro che, secondo lui, lo avevano respinto. La vicenda si è svolta a Modena, dove si stanno raccogliendo testimonianze e elementi per chiarire le ragioni dietro al comportamento.

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